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Общество27 августа 2022 15:01

Ришата Мансурова переизбрали главой Чишминского района Башкирии

Он руководит муниципалитетом с 2020 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ришат Мансуров

фото: vk.com // Ришат Мансуров

Ришата Мансурова переизбрали главой Чишминского района Башкирии. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов местного Совета. Об этом чиновник 26 августа сообщил в своих соцсетях.

– Хочу выразить благодарность всем, кто работает со мной в одной команде – это аппарат администрации района и сельских поселений, руководители и специалисты подведомственных организации, депутатский корпус, которые помогают выполнять поставленные задачи, – написал Мансуров.

Напомним, Ришат Мансуров руководит Чишминским районом с 2020 года. 4 августа истек срок его полномочий первому контракту.