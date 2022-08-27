фото: vk.com // Ришат Мансуров

Ришата Мансурова переизбрали главой Чишминского района Башкирии. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов местного Совета. Об этом чиновник 26 августа сообщил в своих соцсетях.

– Хочу выразить благодарность всем, кто работает со мной в одной команде – это аппарат администрации района и сельских поселений, руководители и специалисты подведомственных организации, депутатский корпус, которые помогают выполнять поставленные задачи, – написал Мансуров.

Напомним, Ришат Мансуров руководит Чишминским районом с 2020 года. 4 августа истек срок его полномочий первому контракту.