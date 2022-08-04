Глава Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров покинул свой пост

Фото: vk.com/rishat_mansurov

Глава администрации Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров покинул свой пост. Об этом экс-руководитель муниципалитета рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Как сообщил чиновник, его уход связан с тем, что сегодня, 4 августа, завершается его контракт по замещению должности главы. По его словам, два года работы на посту руководителя муниципалитета выдались для него непростыми, но в то же время «насыщенными и продуктивнми».

– Многое было реализовано и дан старт новым амбициозным проектам. Это все было бы невозможно без слаженной командной работы и без взаимодействия с вами, чишминцы! – написал Маснуров.

В заключении своей публикации бывший глава выразил благодарность жителям Чишмов за поддержку и пожелал району процветания.