У директоров школ в Башкирии появятся советники из числа участников СВО

У директоров школ в Башкирии будут советники по воспитанию. На эту должность планируется привлекать участников специальной военной операции на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

У директоров школ в Башкирии будут советники по воспитанию. На эту должность планируется привлекать участников специальной военной операции на Украине. Ранее с такой инициативой выступил глава республики Радий Хабиров. Об этом в своих соцсетях 26 августа сообщил премьер-министр местного правительства Андрей Назаров.

– Вводим должность советника директора по воспитанию. Это почти 2 тысячи кандидатов. Глава республики предложил привлекать к данной работе участников специальной военной операции, – написал чиновник.

Назаров рассказал о должности советника директоров в контексте введения в школах России цикла еженедельных внеурочных занятий «Разговор о важном». Подобные классные часы будут представлять собой неформальное общение с детьми на темы «патриотизма, гражданского воспитания, исторического просвещения, нравственности и экологии». Об этом еще в середине июня говорил министр просвещения России Сергей Кравцов.