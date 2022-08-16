Хабиров предложил привлечь вернувшихся участников СВО к госслужбе

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Глава Башкирии Радий Хабиров предложил привлечь участников специальной военной операции на Украине к госслужбе и патриотическому воспитанию детей. С такой идеей он выступил на оперативном совещании в местном правительстве 16 августа.

– У нас же будут появляться должности советников директоров по патриотическому воспитанию. Посмотрите ребят, которые прослужили, принимали участие в специальной военной операции, имеют навыки работы с детьми. Надо посматривать на этих ребят. И вообще, в целом кадровой службе правительстве и администрации главы надо внимательно смотреть за ними. Они потихонечку будут возвращаться, приобрели боевой опыт, человеческую закалку. Они стойкие сами по себе люди и понимают, что такое патриотизм и родина, – сказал руководитель региона.

Напомним, на том же оперативном совещании Хабиров вручил медаль Жукова участнику СВО Эдуарду Ахмедову.