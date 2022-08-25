Врачи оценили состояние годовалой девочки, которая в Уфе упала из окна на седьмом этаже

Состояние девочки, которая в Уфе выжила после падения из окна квартиры на седьмом этаже, оценивается как стабильно тяжелое

Состояние девочки, которая в Уфе выжила после падения из окна квартиры на седьмом этаже, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом «КП-Уфа» 25 августа сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

– С момента поступления [в детскую больницу №17] девочка госпитализирована в реанимацию. Состояние тяжёлое стабильное. Сегодня [есть] положительная динамика, – передали в ведомстве.

Напомним, 24 августа девочка упала из окна жилого дома по улице Жукова, когда облокотилась на москитную сетку. В квартире в этот момент вместе с ней находилась бабушка.