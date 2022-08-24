В Уфе из окна квартиры на седьмом этаже выпала годовалая девочка

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В уфимском микрорайоне Сипайлово 24 августа из окна квартиры на седьмом этаже выпала девочка, которой год и девять месяцев. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Инцидент произошел на улице Жукова, 20 – это девятиэтажный дом. На место происшествия выезжали экстренные службы. Они выяснили, что ребенок сорвался вниз, облокотившись на москитную сетку.

Девочка выжила, но получила тяжелые травмы – ее госпитализировали. По предварительным данным, она находилась в квартире вместе с бабушкой.