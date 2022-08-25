В Уфе из-за «Молочной страны» до вечера 28 августа перекрыли улицу Заки Валиди

фото: ufacity.info

В Уфе из-за подготовки и проведения фестиваля «Молочная страна» с 9:00 25 августа до 20:00 28 августа перекрыли улицу Заки Валиди на участке между Гафури и Аксакова. Также закрыт въезд на парковку перед конгресс-холлом «Торатау». Об этом предупредили в городской администрации.

– На время действия ограничений на указанном участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, – добавили в мэрии.

Городские службы посоветовали уфимцам заранее планировать свой маршрут.

Напомним, фестиваль «Молочная страна» в Уфе пройдет 27 августа на площади Салавата Юлаева. Ранее «КП-Уфа» публиковала афишу мероприятия.