В субботу 27 августа в Уфе пройдет фестиваль Молочная страна.

За прошлые года фестиваль необычного «молочного» формата по-настоящему полюбился жителям Уфы. Обычно он проходит в августе, когда можно устроить праздник под открытым небом.

Дата проведения фестиваля «Молочная страна» в Уфе в 2022 году определена – он пройдет в субботу 27 августа. В этом году он праздник примечателен тем, что проходит в юбилейный десятый раз. Примечательно, что ранее во время проведения фестиваля уфимцы ставили необычные рекорды. Например, в 2019 году 60 тысяч гостей выпили на Молочной стране более 12 тонн молока. Продали на фестивале в 2019 году около 50 тонн молочной продукции - молока, сыра, творога и кефира.

Где пройдет фестиваль Молочная страна 2022 в Уфе

Уже традиционно, молочный фестиваль устраивают в историческом центре столицы – на пересечении улиц Заки Валиди и Гафури. Часть проезжей части при этом будет закрыта для движения автомобилей. Часть площадок молочного фестиваля устроят рядом с памятником Салавату Юлаеву.

Программа фестиваля Молочная страна 2022 в Уфе

Как и всегда, праздник будет разделен на несколько частей – деловую и развлекательную. Регистрация на первую начнется уже в 8 утра в здании Конгресс-холла. В 10 часов начнут работать лавки по продаже молочной продукции, спортивные площадки, рынки, ферма, кафе и разные интерактивные зоны. Также в рамках праздника Молочная страна пройдет гастрономический фестиваль «Курай».

Уже традиционно, каждому гостю фестиваля молочного праздника предложат бесплатный приветственный стакан молока.

Закроется фестиваль Молочная страна 2022 в Уфе в 18.00