Жена Хабирова Каринэ показала, как в Узбекистане родители растят детей без подгузников

фото: соцсети

Жена главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ показала, как в Узбекистане родители растят своих детей без подгузников. Она поделилась роликом-инструкцией необычного способа в соцсетях 24 августа.

В консервативных семьях Узбекистана для детей до года-полутора лет предусмотрены специальные колыбели с отсеками для горшка и небольшой системой канализации. Подробнее – на видео.

Напомним, 22 августа «КП-Уфа» писала, что Радий Хабиров взял 4-дневный отпуск, который он проводит в Узбекистане. По всей видимости, вместе с ним туда поехала и супруга Каринэ.