В Башкирии проводили в последний путь погибшего на Украине 53-летнего Шамиля Юлдашева

Мужчина родился в селе Илькашево.

Глава Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров в соцсетях сообщил прискорбную новость – на Украине в ходе военной спецоперации погиб 53-летний Шамиль Юлдашев. Сегодня, 22 августа, его проводили в последний путь. Мужчина родился в селе Илькашево.

- Наш земляк геройски погиб, защищая интересы своего Отечества. Соболезную родным и близким, это огромная утрата и горе. Вечная память герою! – написал чиновник.

Напомним, что днем ранее, 21 августа, село Артакуль Караидельского района простилось еще с одним воином. В ходе СВО погиб офицер Михаил Шерстобитов, у него осталась семья и дети.