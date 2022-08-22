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Происшествия22 августа 2022 15:33

В Башкирии проводили в последний путь погибшего на Украине 53-летнего Шамиля Юлдашева

Прискорбную новость сообщил глава одного из районов
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Мужчина родился в селе Илькашево.

Мужчина родился в селе Илькашево.

Глава Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров в соцсетях сообщил прискорбную новость – на Украине в ходе военной спецоперации погиб 53-летний Шамиль Юлдашев. Сегодня, 22 августа, его проводили в последний путь. Мужчина родился в селе Илькашево.

- Наш земляк геройски погиб, защищая интересы своего Отечества. Соболезную родным и близким, это огромная утрата и горе. Вечная память герою! – написал чиновник.

Напомним, что днем ранее, 21 августа, село Артакуль Караидельского района простилось еще с одним воином. В ходе СВО погиб офицер Михаил Шерстобитов, у него осталась семья и дети.