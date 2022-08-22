«Осталась семья, дети»: в Башкирии похоронили погибшего на Украине офицера Михаила Шерстобитова

Фото: Константин Толкачев

Накануне, 21 августа, в селе Артакуль Караидельского района проводили в последний путь погибшего на Украине офицера Михаила Шерстобитова. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Михаил, по предоставленным данным, родился и окончил школу в Артакуле. О нем отзываются, как об отзывчивом и добром человеке. С армией воин свою жизнь решил связать в 2015 году. Погиб он 15 августа.

– У Михаила осталась семья, дети... Мы не оставим семью в беде, позаботимся о будущем детей, сделаем все, чтобы имя их отца было увековечено, – заключил Толкачев.