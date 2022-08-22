Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 3:43

«Осталась семья, дети»: в Башкирии похоронили погибшего на Украине офицера Михаила Шерстобитова

Семью погибшего лично знали все местные жители села
Источник:kp.ru
Фото: Константин Толкачев

Фото: Константин Толкачев

Накануне, 21 августа, в селе Артакуль Караидельского района проводили в последний путь погибшего на Украине офицера Михаила Шерстобитова. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Михаил, по предоставленным данным, родился и окончил школу в Артакуле. О нем отзываются, как об отзывчивом и добром человеке. С армией воин свою жизнь решил связать в 2015 году. Погиб он 15 августа.

– У Михаила осталась семья, дети... Мы не оставим семью в беде, позаботимся о будущем детей, сделаем все, чтобы имя их отца было увековечено, – заключил Толкачев.