Стало известно, почему главы Башкирии не было на оперативном совещании в местном правительстве

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В пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова объяснили, почему его не было на оперативном совещании в местном правительстве 22 августа. Как выяснилось, руководитель региона находится в непродолжительном отпуске в Узбекистане.

– Радий Хабиров находится в четырёхдневном отпуске в Узбекистане. Руководитель региона ознакомится с туристическим потенциалом Самарканда и Бухары, – передали «КП-Уфа» в администрации Хабирова.

Напомним, глава Башкирии улетел в Узбекистан еще в середине прошлой недели.