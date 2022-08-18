Глава Башкирии Радий Хабиров улетел в Узбекистан

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров прибыл Узбекистан с рабочим визитом. В Наманганской области он изучает опыт организации газовых автозаправок. Об этом руководитель региона 18 августа сообщил в своих соцсетях.

– [Газовых] станций здесь более 200, и все с большим количеством постов для заправки. Самое большее, что я увидел, – 32 поста. Нам предстоит немало сделать, чтобы выйти на подобные ориентиры, будем к этому стремиться, – написал Хабиров.

По его словам, сейчас в Башкирии работает 41 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. В этом году будет открыто еще десять. Кроме того, в следующем году в Стерлитамакском районе республики заработает завод по производству сжиженного природного газа.