При попытке спасти боевого товарища на Украине погиб Азамат Давлеткулов из Башкирии

Фото: Администрация Аскарово

При исполнении воинского долга 8 августа на территории Украины погиб уроженец Абзелиловского района, танкист Азамат Давлеткулов. По информации администрации села Аскарово, воин погиб при попытке спасти своего товарища .

– Очень тяжело сообщать трагическую новость.При исполнении воинского долга на территории Украины героически погиб выпускник Баймакского филиала ГАПОУ Уфимский топливно - энергетический колледж Давлеткулов Азамат Азатович. Азамат родом из Халилово Абзелиловского района. Во время спецоперации не мог оставить земляка и друга в беде. Погибли оба 8 августа 2022 года, – передали в пресс-службе муниципалитета.

Азамат на военную службу был призван в 2021 году после защиты диплома, после остался служить танкистом по контракту. В муниципалитете отметили, что он был добрым и отзывчивым человеком, вел здоровый образ жизни, участвовал в соревнованиях по хоккею.