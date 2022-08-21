Отец троих детей из Башкирии избил и бросил умирать на морозе своего знакомого

В Стерлитамакском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении местного отца троих детей, который избил знакомого и бросил его умирать на морозе в бессознательном состоянии.

По материалам суда, убийство произошло 18 февраля 2022 года, когда между подсудимым и его жертвой была ссора. Мужчина в тот момент был пьян и ударил не менее шести раз своего знакомого по голове, а после оттащил к дому и оставил его там.

В суде с обвинением фигурант уголовного дела не согласился, отметив, что у него не было умысла убивать свою жертву. Его вина подтвердилась доказательствами и свидетельствами очевидцев.

При вынесении приговора суд учел наличие детей и пожилых родителей, частичное возмещение ущерба в размере 25 тысяч рублей и состояние здоровья, назначив ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.