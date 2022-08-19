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Общество19 августа 2022 6:59

Создатель башкирского батальона рассказал о спекуляциях на теме бойцов

Алик Камалетдинов объяснил ситуацию в соцсетях
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: Алик Камалетдинов

Фото: Алик Камалетдинов

Создатель башкирского батальона Шаймуратова Алик Камалетдинов сообщил о спекуляциях на теме военных.

Напомним, что сейчас бойцы батальона Шаймуратова и Доставалова проходят боевое слаживание перед отправкой на проведении СВО на территории Украины. Участники батальонов восстанавливают навыки в условиях, максимально приближенным к боевым.

Создатель первого башкирского батальона Алик Камалетдинов рассказал, что в последнее время появилось много спекуляций на теме бойцов из республики.

- Башкортостан своих бойцов одел, обул. У всех одинаковая форма, одежда, нашивки и отличительная черта. У него нашивки справа и слева, флаги Российской Федерации и Республики Башкортостан. На голове бейсболка с флагом Республики Башкортостан, - объяснил Камалетдинов.

Создатель батальона не объяснил, какие именно появились спекуляции. Но в качестве примера бойца «небашкирского батальона» он приложил фотографию мужчину в камуфляжной форме, гражданской футболке и в тапочках. Камалетдинов попросил граждан даже не начинать спекуляции на теме башкирского батальона.