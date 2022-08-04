Бойцы башкирского батальона Шаймуратова войдут в состав подразделения «Отважных»

Фото: vk.com/agnazarov

Бойцы башкирского батальона имени генерала Шаймуратова войдут в состав подразделения «Отважных». Об этом рассказали представители добровольческого формирования в свое телеграм-канале.

Отметим, что под обозначение «О» действует группировка Центрального военного округа российских войск. Данное формирование участвует в военной специальной операции на Украине с самого ее начала.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров навестил добровольцев батальона Шаймуратова на боевом слаживании. Руководитель понаблюдал за ходом подгототвки бойцов и пожелал им удачи.