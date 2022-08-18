фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев ушел в отпуск. Об этом «КП-Уфа» в четверг, 18 августа, сообщил собственный источник в администрации города.

По словам собеседника, сити-менеджер отправился отдыхать 15 августа. Его отпуск продлится две недели – до 29 числа. На время отсутствия Мавлиева его обязанности будет исполнять первый вице-мэр Сергей Кожевников.

Несмотря на отпуск, градоначальник продолжает вести свои соцсети. Сегодня он рассказал, что за первое полугодие с улиц Уфы было демонтировано 223 вывески с незаконной рекламой в рамках борьбы с «визуальным шумом».

Напомним, Ратмир Мавлиев возглавил башкирскую столицу в феврале текущего года, сменив в должности Сергея Грекова. Ранее он на протяжении трех лет руководил своим родным городом Нефтекамском.