На стройке дома в «Миловском парке» под Уфой погиб ещё один рабочий

фото: Гострудинспекция РБ

На стройке «Миловского парка» в Уфимском районе Башкирии погиб 60-летний рабочий компании «УралСтрой». Несчастный случай произошел 16 августа, сообщила Гострудинспекция республики.

– На строительном объекте по улице Сиреневый бульвар […] работник упал с третьего этажа строящегося здания. От полученных при этом травм мужчина скончался, – рассказали в надзорном ведомстве.

Гострудинспекция приступила к расследованию инцидента.

Напомним, 8 августа в Миловском сельсовете на стройке дома под Уфой рабочего насмерть завалило грунтом.