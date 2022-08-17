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Происшествия17 августа 2022 11:28

На стройке дома в «Миловском парке» под Уфой погиб ещё один рабочий

Он разбился насмерть при падении с третьего этажа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Гострудинспекция РБ

фото: Гострудинспекция РБ

На стройке «Миловского парка» в Уфимском районе Башкирии погиб 60-летний рабочий компании «УралСтрой». Несчастный случай произошел 16 августа, сообщила Гострудинспекция республики.

– На строительном объекте по улице Сиреневый бульвар […] работник упал с третьего этажа строящегося здания. От полученных при этом травм мужчина скончался, – рассказали в надзорном ведомстве.

Гострудинспекция приступила к расследованию инцидента.

Напомним, 8 августа в Миловском сельсовете на стройке дома под Уфой рабочего насмерть завалило грунтом.