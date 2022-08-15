На стройке дома под Уфой рабочего насмерть завалило грунтом

В Миловском сельсовете Уфимского района Башкирии на стройке многоквартирного дома 29-летнего рабочего насмерть завалило грунтом

В Миловском сельсовете Уфимского района Башкирии на стройке многоквартирного дома 29-летнего рабочего насмерть завалило грунтом. Инцидент произошел 8 августа. Об этом сообщила Гострудинспекция республики.

– При разработке грунта траншеи произошёл обвал откоса грунта, которым засыпало работника. От полученных травм молодой мужчина скончался, – передали в ведомстве.

Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая. Специалисты определят причины и обстоятельства происшествия.