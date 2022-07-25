Дело о дискредитации ВС России против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука поступило в суд Уфы

Административное дело о дискредитации Вооруженных сил России, заведенное на лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, поступило в Советский районный суд Уфы Фото: Александр ГЛУЗ

Административное дело о дискредитации Вооруженных сил России, заведенное на лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, поступило в Советский районный суд Уфы. Материалы в башкирскую столицу направил Дзержинский суд Санкт-Петербурга. Об этом 25 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

– Материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству, – передали в инстанции.

Напомним, полиция составила протокол на Юрия Шевчука после его концерта на «Уфа-Арене» 18 мая. Во время выступления, как следует из официального заявления МВД Башкирии, музыкант допустил «провокационные высказывания». Шевчук попросил о том, чтобы дело против него рассматривалось по месту жительства – в Санкт-Петербурге. Дзержинский районный суд северной столицы дважды возвращал протокол полиции обратно в Уфу: в первом материале были допущены нарушения при оформлении, а при составлении второго Шевчук отсутствовал и, как следствие, о рассмотрении дела по месту жительства не ходатайствовал.