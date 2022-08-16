В больнице в Башкирии умер второй полуторагодовалый ребенок, упавший с пирса в реку

В больнице скончался второй полуторогодовалый ребенок, упавший с пирса в реку Уфу в Караидельском районе Башкирии // фото: МЧС РБ

В больнице скончался второй полуторагодовалый ребенок, упавший с пирса в реку Уфу в Караидельском районе Башкирии. Об этом утром 16 августа сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел вечером 12 августа. Двое двоюродных братьев 1,7 и 1,6 лет упали с лодочного пирса. Потерявших сознание мальчиков достали из воды и передали медикам. Врачи смогли их реанимировать, однако уже утром 14 августа умер младший ребенок, а спустя два дня стало известно о смерти его брата.