фото: ufacity.info

15 августа в Непейцевском дендропарке в Уфе запустили уличное освещение. Месяц назад соответствующее поручение давал мэр Ратмир Мавлиев. Об этом сообщила местная администрация.

На территории парка поставили три новые опоры освещения, установили восемь дополнительных светильников и восстановили работу 40 существующих, а также смонтировали 1,7 км сетей. Кроме того, в общественном месте установили скамейки из дуба.

Непейцевский дендропарк был основан в XIX веке и имеет статус памятника природы регионального значения. Он расположен в Орджоникидзевском районе между Уфимским шоссе, улицами Шота Руставели и Российской. Здесь произрастает около 100 видов и форм древесных растений, завезенных со всех концов России и ближнего зарубежья.