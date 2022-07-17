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Общество17 июля 2022 4:49

Мэр Уфы приехал в Непейцевский дендропарк

Ратмир Мавлиев устроил поездку по городу в выходной день
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил Непейцевский дендропарк.

Непейцевский дендропарк – уникальное место в северной части Уфы. Знатоков природы он заинтересует уникальным набором флоры, а для рядовых уфимцев это в перспективе прекрасный парк. Дело в том, что общественное пространство благоустроили не до конца. Поэтому комфортным для отдыха большого количества горожан Непейцевский дендропарк назвать сложно.

В апреле 2022 года среди уфимцев провели опрос о том, каким они хотят видеть это общественное пространство. Жители заявили, что хотят видеть на территории дендропарк больше скамеек, урн для мусора и детских площадок.

16 июля мэр Уфы посетили парк и сообщил, что городские власти приступили к первому этапу облагораживания – начали восстанавливать уличное освещение. Также мэр отметил, что чиновники ищут средства на продолжение работы в парке.