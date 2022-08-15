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Общество15 августа 2022 5:05

В Башкирии перенесли еженедельное оперативное совещание Хабирова

Заседание отложили из-за того, что глава республики отправился в командировку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Glavarb.ru

фото: Glavarb.ru

Оперативное совещание в правительстве Башкирии, которое традиционно по понедельникам проводит глава республики Радий Хабиров, перенесено на завтра, 16 августа. Оно начнется в 12:00. Заседание отложено из-за того, что руководитель региона сейчас находится в «рабочей командировке». Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе его администрации. Там не уточнили, в какую именно поездку отправился Хабиров.

Напомним, в июле глава Башкирии попросил прервать прямую трансляцию «оперативки», чтобы продолжить обсуждение с чиновниками в закрытом формате.