В Башкирии перенесли еженедельное оперативное совещание Хабирова

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Оперативное совещание в правительстве Башкирии, которое традиционно по понедельникам проводит глава республики Радий Хабиров, перенесено на завтра, 16 августа. Оно начнется в 12:00. Заседание отложено из-за того, что руководитель региона сейчас находится в «рабочей командировке». Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе его администрации. Там не уточнили, в какую именно поездку отправился Хабиров.

Напомним, в июле глава Башкирии попросил прервать прямую трансляцию «оперативки», чтобы продолжить обсуждение с чиновниками в закрытом формате.