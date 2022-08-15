Глава района Башкирии высказался о Дине Махияновой, которую зарезали на глазах подруг

Глава района высказался об убийстве Дины Махияновой Фото: vk.com

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта рассказал, что чиновницу Дину Махиянову зарезали на глазах подруг.

Напомним, что громкая история с убийством 31-летней Дины Махияновой из Белорецка прогремела 13 августа. По предварительной информации, с женщиной хладнокровно расправился бывший супруг, от которого она ушла три месяца назад. Дина трудилась в местной администрации с ноября 2021 года и отвечала за работу сельхознаправления.

Глава района Андрей Иванюта рассказал, что 23 августа Дине могло исполниться 32 года. Последние три месяца она жила у родителей, избегая бывшего мужа, с которым она была в разводе.

- Бывший муж подкараулил ее возле дома родителей. Она умерла на глазах подруг, - написал Иванюта.

Также глава района добавил, что бывший супруг неоднократно избивал Дину и угрожал расправой.