В Башкирии за сутки заразилось COVID-19 182 человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за минувшие сутки заразилось COVID-19 182 человека. Это следует из данных, опубликованных республиканским Оперативным штабом.

За время пандемии опасную инфекцию диагностировали у 293 754 пациентов. Смогло же вылечиться с начала эпидемия 286 920 человек, за последние 24 часа – 140.

К счастью, сегодня печальная статистика смертности от ковида не пополнилась новыми жертвами. Тем не менее, с 2020 года от COVID-19 в Башкирии умерло 5 781 человек.

Напомним, недавно главный санитарный врач Анна Казак рассказала о том, как республика готовится к новой волне коронавируса.