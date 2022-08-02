Руководитель Роспотребнадзора рассказала, как Башкирия готовится к новой волне коронавируса

Всплеск заболеваемости коронавирусом в республике прогнозируется в сентябре этого года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в агентстве «Башинформ» прошла пресс-конференция руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Анны Казак. Главный санитарный врач республики рассказала о том, как ведомство готовится к новой волне коронавируса, которая предположительно, ожидается уже предстоящей осенью. В беседе с журналистами она подчеркнула, что точные даты всплеска заболеваемости определить сложно, но готовиться к этому нужно прямо сейчас.

- Ежегодно мы готовимся к эпидсезону с конца августа – это вакцинация от гриппа, а теперь и от коронавирусной инфекции. Если раньше у нас регистрировался подъем заболеваемости вирусными инфекциями уже после новогодних праздников, где-то в конце января, начале февраля, то сейчас все изменилось. От того, как мы подготовим граждан и работодателей к эпидсезону, зависит, будет ли масочный режим и другие ограничения, - подчеркнула Анна Казак.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОЙ ВОЛНЕ

По словам главного санитарного врача Башкирии, ранее, когда в регион «приходил» грипп, никто так остро не реагировал на обязательный масочный режим на предприятиях.

- Тогда мы тоже выходили с проверками и требовали соблюдения масочного режима в организациях торговли, в аптеках и на общепите, - заявила руководитель ведомства.

Подъем заболеваемости коронавирусом фиксируется и в целом по стране и по Башкирии. По словам Анны Казак, в июне и июле этого года в регионе были выявлены по три-четыре случая штамма коронавируса «Дельта».

- Мы призываем граждан не бояться, а прививаться. Как показывает статистика, у привитых течение болезни проходит легче. Что немаловажно, при массовой вакцинации нагрузка на здравоохранение меньше, - отметила главный санитарный врач Башкирии.

Анна Казак порекомендовала всем жителям Башкирии пройти ревакцинацию от коронавируса Фото: Павел КРАЙНОВ

КОГДА ОЖИДАЕТСЯ

В беседе с журналистами, Анна Казак также отметила, что подъем заболеваемости коронавирусом ожидается примерно во второй половине сентября. Именно в это время завершается сезон отпусков, и жители Башкирии массово возвращаются с курортов. Она же пояснила, в каком случае власти вновь начнут вводить обязательный масочный режим и другие антиковидные ограничения, не так давно почти полностью снятые на территории республики.

- Мы уже сегодня видим увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Не критичное, ситуация стабильная, но небольшой подъем есть. Как только рост заболеваемости станет активным, как только мы увидим рост нагрузки на здравоохранение, безусловно, мы будем рекомендовать надевать маски, - подчеркнула главный санитарный врач Башкирии.

Единственный на данный момент способ предотвратить резкий рост заболеваемости – массовая вакцинация от коронавируса. Как пояснила Анна Казак, постановление об обязательной вакцинации 80% сотрудников предприятий остается в силе. При проверках сотрудники Роспотребнадзора будут обращать внимание и на эти показатели в том числе.

- У нас в республике хороший процент вакцинированных – 80% на производствах и ведущих предприятиях, - заявила руководитель Роспотребнадзора по Башкирии.

ВЕРНУТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Что касается введения антиковидных ограничений, вроде запретов на посещения родителями утренников в детсадах или отмены массовых мероприятий, то они возможны только в одном случае. А именно, если начнется массовое перепрофилирование коек в больницах.

- Не просто так у нас в республике построили три крупнейших инфекционных госпиталя. Изначально они были антиковидными, но на самом деле это «инфекционные койки». У нас с министерством здравоохранения есть четкое понимание, сколько этих коек должны быть «ковидными», а сколько для других заболеваний. И как только мы видим заполняемость, видим напряженность в здравоохранении, ровно от этого будет зависеть введение ограничений, - отметила Анна Казак.

В заключении пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора по Башкирии призвала всех жителей республики пройти вакцинацию или ревакцинацию, так как в регионе стал снижаться коллективный иммунитет. На данный момент он составляет 15%, что выше средних показателей по стране на пять процентов.