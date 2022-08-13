Из Уфы планируют запустить дополнительные авиарейсы в Баку и Ереван

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Накануне стало известно, что Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings увеличить количество авиарейсов из башкирской столицы в Армению и Азербайджан. Теперь из Уфы в Баку самолеты этой компании будут отправляться четыре раза в неделю вместо одного, а в Ереван будут отправляться также четыре раза в неделю.

В свою очередь, авиакомпания Ютэйр получила соответствующее разрешение от Росавиации на увеличение рейсов из Уфы в Ереван с трех раз в неделю до семи.

Напомним, в конце июня авиакомпания Red Wings получила разрешение на запуск регулярных рейсов из столицы Башкирии в казахстанский город Актау.