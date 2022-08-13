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Общество13 августа 2022 8:18

Из Уфы планируют запустить дополнительные авиарейсы в Баку и Ереван

Две авиакомпании получили соответствующие разрешения
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

Накануне стало известно, что Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings увеличить количество авиарейсов из башкирской столицы в Армению и Азербайджан. Теперь из Уфы в Баку самолеты этой компании будут отправляться четыре раза в неделю вместо одного, а в Ереван будут отправляться также четыре раза в неделю.

В свою очередь, авиакомпания Ютэйр получила соответствующее разрешение от Росавиации на увеличение рейсов из Уфы в Ереван с трех раз в неделю до семи.

Напомним, в конце июня авиакомпания Red Wings получила разрешение на запуск регулярных рейсов из столицы Башкирии в казахстанский город Актау.