Из Уфы в Актау запустят регулярные авиарейсы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Уфы в казахский город Актау запустят регулярные авиарейсы. Осуществлять маршруты будет компания «Red Wings», недавно она получила допуск от Росавиации.

Актау – крупный промышленный город, расположенный на побережье Каспийского моря. Единственный морской порт Казахстана находится здесь.

Напомним, недавно стало известно, что из Башкирии в Иран запустят регулярные авиарейсы. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров России и исламской респбулики. Из Уфы на самолете можно будет добраться Тегерана, Мешхеда, Исфахана, Решта и другие иранские города.