На Украине погиб матрос Эдуард Ишназаров из Башкирии

Фото: Рустем Газизов

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов сегодня, 12 августа, сообщил о гибели уроженца город Эдуарда Ишназарова. Об этом он написал на странице своих социальных сетей.

По словам Газизова, Эдуард был матросом контрактной службы и погиб во время спецоперации на Украине.

– Об утратах говорить всегда больно. Мы потеряли нашего земляка, уроженца Стерлитамака Эдуарда Ильдаровича Ишназарова. Он погиб при выполнении специальной военной операции на территории соседнего государства, – написал чиновник.

Прощание с Ишназаровым состоится 13 августа на площади ГДК с 9 до 10:00.