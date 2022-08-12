Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 16:55

На Украине погиб матрос Эдуард Ишназаров из Башкирии

Гражданская панихида состоится 13 августа
Источник:kp.ru
Фото: Рустем Газизов

Фото: Рустем Газизов

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов сегодня, 12 августа, сообщил о гибели уроженца город Эдуарда Ишназарова. Об этом он написал на странице своих социальных сетей.

По словам Газизова, Эдуард был матросом контрактной службы и погиб во время спецоперации на Украине.

– Об утратах говорить всегда больно. Мы потеряли нашего земляка, уроженца Стерлитамака Эдуарда Ильдаровича Ишназарова. Он погиб при выполнении специальной военной операции на территории соседнего государства, – написал чиновник.

Прощание с Ишназаровым состоится 13 августа на площади ГДК с 9 до 10:00.