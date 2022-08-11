В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО на Украине Рамилем Нигматуллиным

Фото: vk.com/failmuhamadeev

В Дуванском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Рамилем Нигматуллиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Фаиль Мухамадеев.

Проститься с погибшим пришли не только его родные, близкие и друзья, но и ветераны боевых действий, работники предприятий и районных учреждений.

– Рамиль был прекрасным сыном, братом, мужем, отцом, преданным другом, истинным патриотом своей страны. Память о нем будет жить вечно в наших сердцах! – говорят о нем земляки.

Напомним, недавно в Уфе состоялась церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции на Украине Аскаром Робортдиновым. Ему было 44 года, половину собственной жизни он отдал службе в российских Вооруженных силах.