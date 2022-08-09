В Уфе простились с погибшим во время СВО на Украине Аскаром Робортдиновым

Фото: vk.com/rustem_rakhmatullin

В Уфе состоялась церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции на Украине Аскаром Робортдиновым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Советского района башкирской столицы Рустем Рахматуллин.

Робортдинов родился в Уфе в 1978 году. Он учился школе № 27, окончив которую поступил в Уфимское высшее военное авиационное училище, из которого позже перевелся Сызранский военный авиационный институт. В 2000 году Аскар Камилевич связал свою жизнь с службой в российских Вооруженных силах.

Рустем Рахматуллин в своей публикации выразил соболезнования родным и близким Аскара Робортдинова.

– Это невосполнимая утрата. Он навсегда останется для нас примером отваги и мужества. Вечная память! – написал чиновник.