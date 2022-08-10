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Общество10 августа 2022 9:29

В Башкирии заключили под стражу осквернителя парка Победы

Вандалом оказался 39-летний ранее судимый мужчина
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: СКР

Фото: СКР

В башкирском городе Ишимбай суд заключил под стражу осквернителя парка Победы. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета.

По данным правоохранителей, с 6 на 7 августа злоумышленник повалил в городском парке «Победы» пять информационных плит, которые были установлены перед военной бронетехникой и орудиями. 39-летний обвиняемый в момент задержания был пьян. Также известно, что у него за плечами несколько судимостей.

Сообщается, что мужчина свою вину признал и уже раскаялся в содеянном. В настоящее время специалисты устанавливают причины и детали преступления.