СК РФ предъявило обвинение осквернителю парка Победы в Башкирии

Фото: СК России

СК России предъявило обвинение осквернителю парка Победы в башкирском городе Ишимбай. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, с 6 на 7 августа злоумышленник повалил в городском парке «Победы» пять информационных плит, которые были установлены перед военной бронетехникой и орудиями. 39-летний обвиняемый в момент задержания был пьян. Также известно, что у него за плечами несколько судимостей.

В настоящее время специалисты проводят с мужчиной следственные действия, также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.