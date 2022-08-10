На Украине в ходе СВО погиб уроженец Башкирии Рамиль Нигматуллин

Фото: vk.com/duvanskijrajon

На Украине в ходе специальной военной операции погиб уроженец Дуванского района Башкирии Рамиль Нигматуллин. О трагедии рассказали сотрудники пресс-службы администрации муниципалитета.

Прощание с погибшим военным состоится сегодня, 10 августа, в 12:00 на Центральной площади в селе Месягутово.

Напомним, недавно в Уфе состоялась церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции на Украине Аскаром Робортдиновым. Ему было 44 года, половину собственной жизни он отдал службе в российских Вооруженных силах.