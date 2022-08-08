В Башкирии ранее судимый устроил разгром в Парке Победы

Фото: Администрация Ишимбайского района

В башкирском городе Ишимбай ранее судимый мужчина устроил разгром в Парке Победы. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МВД.

Как сообщают правоохранители, злоумышленник повалил в городском парке «Победы» пять информационных плит, которые были установлены перед военной бронетехникой и орудиями. Предполагаемый преступник в момент задержания был пьян. Известно, что ему 40 лет, и у него за плечами несколько судимостей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье за вандализм. Также в отношении подогреваемого начато административное разбирательство по факту мелкого хищения.