Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Башкирии в Иран запустят регулярные авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба Росавиации.

Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров России и исламской респбулики. Из Уфы на самолете можно будет добраться Тегерана, Мешхеда, Исфахана, Решта и другие иранские города.

Напомним, ранее стало известно, что между Башкирией и Калмыкией будет запущен новый авиарейс. Новый рейс Уфа-Элиста откроют в рамках торгово-экономического, социально-культурного и научно-технического соглашений.

– Мы откроем Элисту с ее интересной культурой, своеобразием, а для калмыков откроем историю, культуру и природу нашей республики, – прокомментировал Радий Хабиров