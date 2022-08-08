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Происшествия8 августа 2022 7:52

Уфимке, насмерть сбившей семью из Узбекистана, отказали в смягчении условий содержания

Суд рассмотрел ходатайство адвоката девушки
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Уфе суд отказал уфимке, насмерть сбившей на переходе мать с ребенком, в смягчении условий содержания.

Напомним, что 28-летняя Дарья С. 27 июля на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры устроила смертельное ДТП, в котором погибла мать и ее маленький сын. Уфимка переехала их на своем Nissan Juke – несчастные погибли на месте.

Во время избрания меры пресечения девушка неожиданно изменила свои первоначальные показания. Она заявила, что отвлеклась на проезжающий автомобиль, а не на ребенка. Из-за этого она якобы не заметила маму с ребенком на пешеходном переходе. 8 августа суд рассмотрел ходатайство представителя уфимки – тот в апелляционном порядке просил о смягчении меры пресечения его доверителю. Верховный суд Башкирии адвокату отказал, и уфимка останется под домашнем арестом.