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Происшествия8 августа 2022 5:31

В Башкирии за сутки задержали 50 пьяных водителей

Трое из них, будучи нетрезвыми, сели за руль вновь
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки задержали 50 пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГИБДД.

Как сообщает ведомство, за минувшее воскресенье было зафиксировано семь ДТП, в результате которых семь человек были травмированы. Также за прошедшие 24 часа сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1,5 тысяч нарушений ПДД. Дорожные полицейские задержали 50 пьяных водителей. Примечательно, что трое из них, будучи нетрезвыми, сели за руль вновь .

Напомним, вчера в Башкирии пьяный водитель Renault Fluence переехал пешехода. От полученных травм 63-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.