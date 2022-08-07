В Башкирии пьяный водитель Renault Fluence переехал пешехода

Фото: ГИБДД по РБ

Накануне в Давлеканово произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Как рассказали в ГИБДД Башкирии, все произошло около 16.00 на улице Ворошилова. Там 49-летний водитель Renault Fluence наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм 63-летний давлекановец скончался в карете скорой помощи.

Водитель прибывшим инспекторам ГИБДД пытался объяснить, что не заметил пешехода, но медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян, когда садился за руль. Сейчас по факту аварии проводится проверка, где устанавливаются все обстоятельства произошедшего.