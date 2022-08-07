Ежедневное число заболевших коронавирусом в Башкирии снова перевалило за 100 человек

Новых смертельных случаев в регионе за сутки не зарегистрировано Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии увеличилась ежедневная заболеваемость коронавирусом. Если в течение предыдущих недель в сутки регистрировалось не более 100 новых заболевших, то за последние 24 часа их число выросло до 108 человек. Как уточнили в Минздраве республики, общее число заболевших с начала пандемии составляет уже 292 717 случаев.

Большая часть заболевших по-прежнему переносят болезнь в легкой форме и находятся на амбулаторном лечении, в стационарах лечатся 143 пациента. Новых смертельных случаев в Башкирии не зарегистрировано: жертвами ковида остаются 5 777 человек.

Напомним, что ранее глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак заявила о вероятности новой волны ковида, которая может прийти в республику уже осенью. Главный санитарный врач Башкирии напомнила о важности своевременной вакцинации и ревакцинации, которые могут остановить распространение инфекции.