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Происшествия6 августа 2022 15:12

Появились фото момента смерти мужчины в парке Якутова в Уфе

Погибший, со слов очевидцев, был пьян
Источник:kp.ru
Фото: очевидцы КП

Фото: очевидцы КП

Очевидцы рассказали, как погиб мужчина на Солдатском озере в парке Якутова. Со слов находившихся на месте происшествия в момент его смерти местных жителей, вероятнее всего он был пьян.

– Женщина кричала, ревела на весь парк. Пыталась реанимировать. Он был в трусах, не в одежде, видимо решил искупаться пьяным, – рассказала свидетельница произошедшего «КП-Уфа».

Трагический случай произошел сегодня в городском парке. Свидетели рассказывали спасателям, что мужчина полез в озеро купаться и почувствовал себя плохо. Приехавшие медики и свидетели пытались реанимировать уфимца, но он все же скончался.