Полиция ищет очевидцев после обнаружения трупа женщины под Уфой

В МВД Башкирии обратились к местным жителям с просьбой помочь с опознанием тела женщины, которую нашли в конце июля в Нагаево. Сейчас уфимский отдел полиции №6 занимается поиском знавших ее.

В ведомстве сообщили, что труп нашли в селе 26 июля. На вид погибшей около 40-45 лет, она плотного телосложения, с короткими темными волосами и ростом 160-165 см. Одета была в темно-синий халат в полоску.

Полиция обратилась к местным жителям с просьбой позвонить и сообщить любую имеющуюся информацию о женщине по телефонам 8(927)9507322, 8(937)3435975.