Синоптики пообещали в Башкирии жаркие выходные

Башгидрометцентр рассказал, какая погода ждет жителей республики в эти выходные – 6 и 7 августа. По предоставленной информации, будет довольно жарко, ведь температура поднимется до +32°.

Так, синоптики передали, что температура воздуха в ночное время 6 августа поднимется до +12,+17°, но местами будет только около +7°. Уже днем станет значительно жарче – +26,+31°.

В воскресенье, 7 августа, будет сухая погода со слабым северо-восточным ветром, иногда переходящим в порывы. Температура воздуха ночью +13,+18°, местами до +8°, днем +27,+32°.