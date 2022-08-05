В Уфе из-за нанесения вафельной разметки закроют на несколько часов два перекрестка

Администрация Уфы сообщила о перекрытии, которое запланировано в ночь с 5 на 6 августа. По данным муниципалитета, ограничение будет введено на несколько часов на двух перекрестках – Комсомольской и Шафиева, а также Сельской Богородской и Маршала Жукова.

По предоставленным данным, на пересечении Комсомольской и Шафиева ограничение введут с 23:00 до 3:00, а на перекрестке Маршала Жукова и Сельской Богородской – с 3:00 до 6:00.

В мэрии отметили, что решение принято в связи с нанесением дорожной разметки. Уфимцам напомнили, что свежевыкрашенную разметку лучше обходить и объезжать.