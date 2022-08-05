В Уфе из окна пятого этажа выпал 2-летний ребенок

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера вечером, 4 августа, из окна дома упал ребенок. Об инциденте рассказали сотрудники пресс-службы регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось в Орджоникидзевском районе на улице Интернациональная. Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа дома. Малыш получил различные увечья, его госпитализировали в уфимскую больницу №17.

Напомним, вчера уфимское Управление гражданской защиты сообщило, что с начала лета в башкирской столице из окон выпало уже 13 детей, двое из них погибли.