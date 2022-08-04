Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2022 6:55

В Уфе из окна пятого этажа выпала 2-летняя девочка

Инцидент произошел в Черниковке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: УГЗ по Уфе

Фото: УГЗ по Уфе

Сегодня утром, 4 августа, в уфимском микрорайоне Черниковка из окна пятого этажа сорвалась 2-летняя девочка. Об этом рассказали Управление гражданской защиты башкирской столицы.

Происшествие случилось в девятиэтажке №153/1 на улице Интернациональная. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Малышка в результате падения получила серьезные травмы, ее пришлось госпитализировать. Из предварительной информации следует, что девочка находилась в квартире не одна. Предполагается, что она упала с окна, облокотившись на москитную сетку.

Как также сообщила УГЗ Уфы, с начала лета в башкирской столице из окон выпало уже 13 детей, двое из них погибли.