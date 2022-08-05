Камера засняла последние часы жизни матери, которую подозревают в убийстве дочери в Уфе

Камеры видеонаблюдения засняли женщину, которую подозревают в убийстве дочери в Уфе.

Напомним, что страшная история произошла утром 4 августа. 50-летняя женщина из Туймазинского района приехала в Уфу вместе с 16-летней дочкой. Семья сняла квартиру в многоэтажке по улице Рудольфа Нуреева. Спустя некоторое время под окнами дома нашли труп женщины, а в квартире обнаружили тело ее дочки с многочисленными ножевыми ранениями. По версии следствия, женщина могла расправиться с ребенком, а затем наложила на себя руки.

Издание Mash Batash получило видеозаписи с камер в подъезде дома, куда заселилась семья. На кадрах женщина ведет себя совершенно спокойно и о чем-то переговаривается с дочкой. Ничего не говорит о том, что через несколько часов она может расправиться с ребенком и добровольно уйти из жизни.

Сейчас во всех обстоятельствах жуткой истории разбираются сотрудники Следкома Башкирии. По факту убийства возбуждено уголовное дело.