На Украине в ходе СВО погиб рядовой из Башкирии Данил Федоров

Фото: vk.com/davlekanovskii_adm

На Украине в ходе специальной военной операции погиб рядовой из Давлекановского района Башкирии Данил Федоров. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Данила Юрьевича. Это невосполнимая утрата, – написала сотрудники адмиинстрации.

Церемония прощания с погибшим военным состоится завтра, 6 августа, перед районным Домом культуры.

Напомним, недавно стало известно о гибели во время СВО на Украине уроженце Нефтекамска Тимуре Стогове. Ему было всего 24 года.